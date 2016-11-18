Новости ветеринарии
21 ноября в Новосибирске состоится конференция по ветеринарной хирургии, организованная Сибирским ветеринарным обществом совместно с ко...
Профессионалы со всего мира встретятся на выставке «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК / VIV Russia 2017»
12-11-2016
Пресс-релиз 10 ноября 2016 г., Москва Международная выставка инновационных технологий и перспективных разработок в сфере АПК &ndas...
С 6 по 8 октября в отеле «Pullman Sochi Centre» в Сочи пройдет ежегодный фестиваль ветеринарных врачей, на который съезжают...
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Новости медицины
Артисты культурно-образовательного центра Юрия Башмета навестили пациентов детского отделения НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой
26-12-2016
www.childhope.ru, e-mail: info@childhope.ruтел. 8 (495) 783-74-42 Информация для СМИ 21 декабря в НИИ ревматологии им. В....
Улучшение выживаемости без прогрессирования больных со злокачественной мезотелиомой плевры на фоне терапии нинтеданибом было представлено на Всемирной конференции по раку легкого
26-12-2016
Мезотелиома плевры представляет собой редкую и трудно поддающуюся лечению злокачественную опухоль без каких-либо зарегистрированных в...
Европейский комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) рекомендовал процесс ускоренного одобрения в ЕС препарата Алеценза (алектиниб) компании «Рош» у пациентов с ранее леченым ALK-позитивным НМРЛ
26-12-2016
Пресс-релиз Компания «Рош» (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) сообщает о положительном заключении, принятым Комитетом по лекарс...
ПРЕСС-РЕЛИЗ В рамках программы «Больше, чем образование» компания Pfizer совместно с Ассоциацией организаций по клинически...